08 Mayıs 2020, Cuma

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Beşiktaş hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş corona virüsü nedeniyle liglere verilen arada hazırlıklarını sürdürdü.
08.05.2020
ABONE OL

DİĞER
Beşiktaş hazırlıklarını sürdürdü Beşiktaş hazırlıklarını sürdürdü 08.05.2020
Adnan Dalgakıran: Liglerin başlamasını sağlıklı bulmuyoruz Adnan Dalgakıran: Liglerin başlamasını sağlıklı bulmuyoruz 07.05.2020
Karius'un menajerinden çarpıcı açıklama Karius'un menajerinden çarpıcı açıklama 07.05.2020
Boateng indirime hazır Boateng indirime hazır 05.05.2020
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Gökhan ve Caner Beşiktaş'tan ayrılacak mı? Gökhan ve Caner Beşiktaş'tan ayrılacak mı? 05.05.2020
Volkan Babacan bedelsiz gelecek Volkan Babacan bedelsiz gelecek 05.05.2020
Beşiktaş'ta Loris Karius dönemi bitti Beşiktaş'ta Loris Karius dönemi bitti 05.05.2020
Beşiktaş'tan indirim için somut adım Beşiktaş'tan indirim için somut adım 04.05.2020
Atiba'dan sağlık çalışanlarına teşekkür Atiba'dan sağlık çalışanlarına teşekkür 04.05.2020
Loris Karius Beşiktaş ile yollarını ayırdı Loris Karius Beşiktaş ile yollarını ayırdı 04.05.2020
Anderson Talisca sabunlu sahada şov yaptı! Anderson Talisca sabunlu sahada şov yaptı! 04.05.2020
Caner ve Gökhan F.Bahçe'ye transfer olacak mı? Canlı yayında açıkladı Caner ve Gökhan F.Bahçe'ye transfer olacak mı? Canlı yayında açıkladı 03.05.2020
Atiba: 1 yıl daha oynamak istiyorum Atiba: 1 yıl daha oynamak istiyorum 02.05.2020
Anderson Talisca karantinada böyle görüntülendi! Anderson Talisca karantinada böyle görüntülendi! 02.05.2020
Serdar Sarıdağ açıkladı! İşte Beşiktaş'ın transfer gündemi Serdar Sarıdağ açıkladı! İşte Beşiktaş'ın transfer gündemi 02.05.2020
Sergen Yalçın: Çok zor bir dönemde göreve geldik Sergen Yalçın: Çok zor bir dönemde göreve geldik 01.05.2020
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Trabzonspor hazırlıklarını sürdürüyor! İşte antrenmandan kareler
Fenerbahçe'de taraftarın gözdesi geri dönüyor! Caner Erkin ve Gökhan Gönül derken...
N'Sakala aldığı teklifleri duyurdu! 3 İstanbul takımı...
Dünya yıldızı Fenerbahçe'ye geliyor! Sezon sonunda...
Ryan Donk'tan flaş Fenerbahçe açıklaması!
Trabzonspor'dan çifte transfer bombası!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör