04 Haziran 2020, Perşembe

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Adem Ljajic: Kalan 8 maçı kazanmak istiyoruz

Beşiktaşlı Adem Ljajic, kalan 8 maçı da kazanmak istediklerini belirtti. Ljajic bu sezon beklentileri karşılayamadıklarını ifade ederek, öz eleştiri de yaptı.
04.06.2020
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