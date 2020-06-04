Adem Ljajic: Kalan 8 maçı kazanmak istiyoruz

Beşiktaşlı Adem Ljajic, kalan 8 maçı da kazanmak istediklerini belirtti. Ljajic bu sezon beklentileri karşılayamadıklarını ifade ederek, öz eleştiri de yaptı.

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