05 Haziran 2020, Cuma

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Beşiktaş'ta bağış kampanyası yolda

Beşiktaş yönetimi, corona virüsü salgını nedeniyle ertelemek zorunda kaldığı bağış kampanyası için yeniden düğmeye bastı.
05.06.2020
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