23 Temmuz 2019, Salı
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Abdullah Avcı'nın gözü stoper transferinde
Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, stoper transferinin kısa süre içinde bitirilmesini istiyor.
23.07.2019
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