23 Temmuz 2019, Salı

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Adriano Brezilya'ya döndü

Beşiktaş'la sözleşmesi sona eren Adriano, Athletico Paranaense'ye transfer oldu.
23.07.2019

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