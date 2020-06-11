11 Haziran 2020, Perşembe

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Abdullah Avcı: Beşiktaş'a gittiğim için pişman değilim

Beşiktaş'a gittiği için pişmanlığı olmadığını belirten teknik direktör Abdullah Avcı, "Hem istifa hem de Abdullah Avcı tribüne tezahüratını yaşadım. Beşiktaş'ta isteğim oyunu oynatma fırsatım ve zamanım olmadı" dedi.
11.06.2020
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