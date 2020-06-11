Boateng'den jeneriklik gol!

Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş evinde Antalyaspor'u konuk edecek Siyah beyazlı ekip zorlu Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürürken Kartal'ın yıldız ismi Boateng idmana damga vurdu. Ganalı yıldızın uzak mesafeden attığı şık gol, takım arkadaşlarının da beğenisini kazandı. İşte o anlar...

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