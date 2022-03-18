18 Mart Çanakkale Zaferi'nin şehit futbolcuları
18 Mart 1915 yılında ülkemiz adına en büyük zaferlerden birisi gerçekleşti. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları, ülkemize kazandıracakları özgürlüğün önemli adımlarından birisini bu tarihte attılar. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın değerli futbolcuları da ülkemizin kurtuluşlunda önemli rol oynadı. İşte Çanakkale Destanı'nda payı olan o şehit futbolcular...
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