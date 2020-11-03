Yalçın Granit'e veda | Darüşşafaka Başantrenörü Selçuk Ernak A Spor'a konuştu

Darüşşafaka basketbol şubesini kuran Yalçın Granit, geçtiğimiz günlerde 88 yaşında vefat etmişti. Kulüp, efsane isim için anma töreni düzenlerken, Darüşşafaka Başantrenörü Selçuk Ernak da A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Ernak efsane isim için, "Türk basketboluna ve Türk sporuna şekil vermiş kişilerden" ifadelerini kullandı.

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