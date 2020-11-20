"Larkin konusunda fikir ayrılığı yaşanan Ufuk Sarıca ile yollar ayrıldı"

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ufuk Sarıca ile yolların ayrıldığını açıkladı. Spor yazarı Ümit Avcı, Spor Ajansı programına canlı bağlanarak konuyla ilgili detayları aktardı. Avcı, federasyonun tecrübeli antrenör ile Türk pasaportu alan Shane Larkin'in Milli Takım'a alınmasıyla ilgili fikir ayrılığı yaşadığı belirtirken, başantrenörlük görevi için Orhun Ene ile prensip anlaşması sağlandığını söyledi.

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