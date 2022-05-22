Vasilije Micic'ten şampiyonluk sözleri!
Temsilcimiz Anadolu Efes, Euroleague finalinde İspanyol devi Real Madrid ile Belgrad'da karşılaştı. Zorlu mücadeleyi mavi beyazlılar 58-57 kazandı ve kupayı üst üste ikinci kez ülkemize getirdi. Maçtan sonra Anadolu Efes'in yıldız oyuncusu Vasilije Micic, önemli açıklamalarda bulundu. Micic, "Taraftarlarımıza minnettarız. Çok fazla kafa yormuyorum. Anı yaşıyorum ve Koç Ergin Ataman'ın bana tavsiyesi bu. Maçın tamamında ne yapacağınız net değil. Spontane gelişiyor pek çok şey. Bu şutları çok kullandım. Benim için bir şey fark etmiyor." dedi.
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