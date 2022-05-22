Euroleague şampiyonu Anadolu Efes yurda döndü!
Euroleague şampiyonu Anadolu Efes yurda döndü. Final Four Finali'nde Real Madrid'i 58-57 mağlup ederek üst üste ikinci kupasını kazanan mavi beyazlı ekipte Koç Ergin Ataman önemli açıklamalarda bulundu. Ataman, "İnşallah Türkiye'de bu tip başarılar artarak devam eder. İnşallah daha büyük başarılar ülkemize gelir. Herkes büyük bir coşkuyla Anadolu Efes'in üst üste ikinci şampiyonluğu karşıladı. İnşallah bu şekilde devam eder." dedi.
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