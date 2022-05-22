Oyunculardan Ergin Ataman'a sulu baskın!
Temsilcimiz Anadolu Efes, Euroleague finalinde Real Madrid ile karşılaştı. Temsilcimiz zorlu mücadelede İspanyol devini 58-57 mağlup ederek üst üste ikinci kez şampiyonluğa ulaştı. Maçtan sonra şampiyon takımın oyuncuları Koç Ergin Ataman'ın basın toplantısını bastı ve tecrübeli çalıştırıcıyı su içinde bıraktı. İşte eğlenceli görüntüler.
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