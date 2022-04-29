Vasilije Micic'ten A Spor'a Final Four açıklaması!
Temsilcimiz Anadolu Efes, Euroleague'de Final Four'a çıktı. Olimpia Milano ile zorlu bir eşleşmeye giren mavi beyazlılar seriyi 3-1 kazandı ve üst süte üçüncü kez Final Four bileti kazandı. Takımın yıldız oyuncularından Vasilije Micic, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Micic, "Galip geldiğimiz için mutluyuz. Çok istikrarlı bir takım ve sürekli bize cevap verdiler ama galip geldik." dedi.
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