Euroleague finali öncesi Ergin Ataman'dan iddialı sözler! "Futbolda Real Madrid'i destekliyoruz ama..."
Euroleague Finali'nde Anadolu Efes ile Real Madrid, Sırbistan'ın Belgrad kentinde karşı karşıya gelecekler. Son 3 sezonun finalisti olan temsilcimiz Anadolu Efes kupayı üst üste ikinci kez Türkiye'ye getirmek istiyor. Zorlu final öncesinde Anadolu Efes cephesinden Koç Ergin Ataman ve Vasilije Micić, Real Madrid cephesinden ise Koç Pablo Laso ve Guerschon Yabusele önemli açıklamalarda bulundu. Ataman, "Real Madrid çok iyi takım, Pablo Laso çok iyi bir koç. Her maç farklı sürprizlerle karşımıza çıktı. Pota altında EuroLeague'in en iyi kadrosuna sahipler. Farklı stratejilerin maçı olacak. Biz kazanmak istiyoruz ve kazanacağız." dedi.
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