NBA efsanesinden Alperen Şengün'e basketbol dersi!
Geçtiğimiz sezon Beşiktaş ile Türkiye Basketbol Ligi MVP'si olan Alperen Şengün sezon başında NBA Dratf'ında 16. sıradan Houston Rockets'a geçiş yaptı. Milli oyuncu aldığı süreleri iyi değerlendirerek göz doldurdu. Çaylak oyuncular sıralamasında ilk 10'da yer alan Şengün, NBA'in ve Houston Rocket's'ın efsane uzunu Hakeem Olajuwon ile antrenmanlara çıkmaya başladı. İşte o görüntüler...
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