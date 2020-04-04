Ufuk Sarıca: Sosyal hayatımızı minimize etmemiz lazım

Milli Takım ve Pınar Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Sarıca corona virüsü salgınıyla ilgili, "Diğer insanlardan kapabilirim değil de, taşıyıcı olarak ben bulaştırabilirim diye düşünüp kurallar çerçevesinde sosyal hayatımızı minimize etmemiz lazım" ifadelerini kullandı.

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