08 Nisan 2020, Çarşamba
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TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu: Temennimiz yaz aylarında ligleri bitirmek
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), corona virüsü sebebiyle askıya alınan liglerin durumunu 30 Nisan'da tekrar görüşeceğini duyurdu. Konuyla ilgili Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Türkoğlu, "Temennimiz yaz aylarında ligleri bitirmek" ifadelerini kullandı.
08.04.2020
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