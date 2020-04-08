08 Nisan 2020, Çarşamba

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu: Temennimiz yaz aylarında ligleri bitirmek

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), corona virüsü sebebiyle askıya alınan liglerin durumunu 30 Nisan'da tekrar görüşeceğini duyurdu. Konuyla ilgili Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Türkoğlu, "Temennimiz yaz aylarında ligleri bitirmek" ifadelerini kullandı.
08.04.2020
ABONE OL

DİĞER
Türkoğlu: Temennimiz yaz aylarında ligleri bitirmek Türkoğlu: Temennimiz yaz aylarında ligleri bitirmek 08.04.2020
Ufuk Sarıca: Sosyal hayatımızı minimize etmemiz lazım Ufuk Sarıca: Sosyal hayatımızı minimize etmemiz lazım 04.04.2020
Ufuk Sarıca: Fenerbahçe Beko'ya geçmiş olsun Ufuk Sarıca: Fenerbahçe Beko'ya geçmiş olsun 21.03.2020
Orhun Ene: Karantinadayız Orhun Ene: Karantinadayız 21.03.2020
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Ergin Ataman'dan Fenerbahçe'ye destek mesajı Ergin Ataman'dan Fenerbahçe'ye destek mesajı 21.03.2020
Ergin Ataman: Toplum olarak bir sınav veriyoruz Ergin Ataman: Toplum olarak bir sınav veriyoruz 21.03.2020
TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu: Karar bizi mutlu etti TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu: Karar bizi mutlu etti 19.03.2020
Kasapoğlu: Liglerin ertelenmesine karar verdik Kasapoğlu: Liglerin ertelenmesine karar verdik 19.03.2020
Şakasını yapmıştı! Koronavirüse yakalandı Şakasını yapmıştı! Koronavirüse yakalandı 12.03.2020
F.Bahçe Beşiktaş deplasmanında galip F.Bahçe Beşiktaş deplasmanında galip 09.03.2020
Basketbol maçında antrenör dehşeti Basketbol maçında antrenör dehşeti 05.03.2020
Milli Takım Kaptanı Semih Erden açıklamalarda bulundu Milli Takım Kaptanı Semih Erden açıklamalarda bulundu 17.02.2020
Başantrenör Ufuk Sarıca açıklamalarda bulundu Başantrenör Ufuk Sarıca açıklamalarda bulundu 17.02.2020
Ömer Onan açıklamalarda bulundu Ömer Onan açıklamalarda bulundu 17.02.2020
Kupada ilk finalist Darüşşafaka oldu Kupada ilk finalist Darüşşafaka oldu 15.02.2020
Kartal Özmızrak: Önümüzde çok ciddi bir maç var Kartal Özmızrak: Önümüzde çok ciddi bir maç var 14.02.2020
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Son dakika: İletişim Başkanlığı Pandemi İzolasyon Takip Projesi'ni resmen duyurdu! "Takipte kal Türkiye'm"
IFAB'tan flaş kural değişikliği! Elle oynama...
Corona virüsü krizi sonrası Roma'dan şoke eden Cengiz Ünder kararı!
Corona virüsüne karşı en etkili maske hangisi? Hangi maske tercih edilmeli? Hangi maske ne kadar koruyucu?
Trabzonsporlu Alexander Sörloth için transfer savaşı! Real Madrid ve Chelsea...
Max Kruse Fenerbahçe'de oynamak istediği ismi açıkladı!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör