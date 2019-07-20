20 Temmuz 2019, Cumartesi

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

THY EuroLeague'de fikstür açıklandı

THY EuroLeague'de yeni sezonun fikstürü belli oldu. 3 Ekim Perşembe günü başlayacak normal sezonda Fenerbahçe, Real Madrid'le karşı karşıya gelecek. Anadolu Efes ise 4 Ekim Cuma günü sahasında Barcelona Lassa'yı konuk edecek.
20.07.2019

Beşiktaş sol stoper için arayışta Beşiktaş sol stoper için arayışta 04.07.2019
Ataman 18. kupasını Efes ile kazandı Ataman 18. kupasını Efes ile kazandı 23.06.2019
Anadolu Efes sezona damga vurdu Anadolu Efes sezona damga vurdu 23.06.2019
Potada şampiyon Anadolu Efes Potada şampiyon Anadolu Efes 22.06.2019
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Potada şampiyon belli oluyor Potada şampiyon belli oluyor 21.06.2019
Fenerbahçe Beko seriyi son maça taşıdı Fenerbahçe Beko seriyi son maça taşıdı 20.06.2019
Hidayet Türkoğlu: Umarım hak eden şampiyon olur Hidayet Türkoğlu: Umarım hak eden şampiyon olur 20.06.2019
Emine Erdoğan Potanın Perileri ile buluştu Emine Erdoğan Potanın Perileri ile buluştu 19.06.2019
Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçında ambulans krizi Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçında ambulans krizi 18.06.2019
Anadolu Efes seride 3-2 öne geçti Anadolu Efes seride 3-2 öne geçti 18.06.2019
Ergin Ataman: Kendi oyunumuzu oynayıp maçı kazandık Ergin Ataman: "Kendi oyunumuzu oynayıp maçı kazandık" 13.06.2019
Final serisinde üçüncü randevu Final serisinde üçüncü randevu 13.06.2019
F.Bahçe Beko - Tofaş serisi başlıyor F.Bahçe Beko - Tofaş serisi başlıyor 01.06.2019
Anadolu Efes seride 1-0 öne geçti Anadolu Efes seride 1-0 öne geçti 01.06.2019
Ergin Ataman: Bu sezon bizim için tecrübe oldu Ergin Ataman: "Bu sezon bizim için tecrübe oldu" 23.05.2019
Ali Koç'un bir özür borcu var "Ali Koç'un bir özür borcu var" 20.05.2019
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Mbaye Diagne sonrası Şampiyonlar Ligi bombası! İşte 2020 model Aslan...
Mesut Özil'den transfer açıklaması!
Fenerbahçe'nin transferine hastalık engeli! Alex de Souza...
Trabzonspor'dan Mario Gomez bombası!
Galatasaray'dan Fenerbahçelileri çıldırtacak transfer!
Galatasaray'a Falcao'da rakip çıktı!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör