04 Eylül 2019, Çarşamba

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12 Dev Adam son anda yıkıldı

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2019 FİBA Dünya Basketbol Şampiyona'sı ikinci maçında ABD'ye son saniyelerde yediği basketlerle 93-92 mağlup oldu.
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