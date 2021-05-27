Son dakika spor haberi: EuroLeague Final Four'u öncesi Anadolu Efes ve CSKA Moskova cephesi açıklamalarda bulundu!

EuroLeague Final Four'unda Anadolu Efes - CSKA Moskova karşılaşması öncesi Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, CSKA Moskova Başantrenörü Dimitris Itoudis, Anadolu Efes oyuncusu Vasilije Micić ve CSKA Moskova oyuncusu Will Clyburn açıklamalarda bulundu. Ataman, "Müthiş, bir takıma karşı yarı final oynayacağız. Umarım televizyon başındaki seyirciler keyif alır" dedi. Deneyimli koç, Zeljko Obradovic ile ilgili olarak da "Onu çok özledim" dedi. | Son dakika spor haberleri

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