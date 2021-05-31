Anadolu Efes başantrenörü Ergin Ataman Almanya'ya ateş püskürdü! "Pandemi bahane karar siyasi"
THY EuroLeague finalinde Barcelona'yı deviren Anadolu Efes, Avrupa'nın en büyüğü oldu. Başantrenör Ergin Ataman karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Erdoğan, şampiyonluğa ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Anadolu Efes'i tebrik mesajında, "Turkish Airlines EuroLeague finalinde Avrupa Şampiyonu olan Anadolu Efes'i canı gönülden tebrik ediyorum. Göğsümüzü kabartan bu büyük başarıda emeği geçen herkese şahsım ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.
ERGİN ATAMAN'IN VİZE TEPKİSİ DEVAM ETTİ
Final Four için turnuva öncesi düzenlenen basın toplantısında ailelere ve Türk basın mensuplarına vize verilmemesini eleştiren Ergin Ataman, final maçı sonrası tepkilerini de sürdürdü ve "Kupamızı alıp Türkiye'ye götüreceğiz. Oğulumu gizli bir şekilde maça soktum. Amerika'daki 22 yaşındaki iki kızım vize vermediler. Ailelerimize vize vermediler ama bu kupayı aldık ve götürüyoruz" açıklamasını yaptı.
"VE İŞTE KAZANDIK"
Şampiyon olacaklarına hep inandıklarını dile getiren Ataman, "Bence biz hak ettik, gerçekten hak ettik. Oyuncularım da hak etti. Çok büyük bir takıma karşı oynadık, Barcelona'ya karşı. Normal sezonu birinci sırada bitirmiş bir takımdan bahsediyoruz. Çok iyi oynadılar ama biz kazandık. Çünkü biz inancımızı hiç kaybetmedik. 2019'da CSKA karşısında finali kaybettikten sonra dedik ki, 'Bu sefer kazanacağız' ve işte kazandık." ifadesini kullandı.
"PANDEMİ BAHANE KARAR SİYASİ"
Şampiyonanın yapıldığı Almanya'nın Türkiye'ye karşı uyguladığı vize politikasını eleştiren Ataman, yakınlarının hatta yayıncı kuruluşun dahi Almanya'ya gelemediğini belirterek bunun sadece pandemi kaynaklı olmadığını, siyasi bir karar olduğunu düşündüğünü söyledi.
- Canlı yayında çarpıcı sözler! "Başkanın son sezonu"
- Trabzonspor Hamsik'e teklif yapacak
- İrfan Can Kahveci'den sakatlık yorumu! "5-6 gündür..."
- Beşiktaş'tan Sporting'e Rosier önerileri
- Kiralıklar ne olacak? Gedson, Halil ve Onyekuru...
- Beşiktaş'tan Kenan Karaman için yeni hamle!
- Beşiktaş'tan Sergen Yalçın açıklaması
- Emre Kaplan, Galatasaray'ın Transfer Gündemini Açıkladı! / A Spor / Spor Gündemi / 30.05.2021
- Szalai EURO 2020'de vitrine çıkacak
- Son dakika haberleri: Sokağa çıkma yasakları bitiyor mu? Maske zorunluluğu kalkıyor mu? Kafe ve restoranlar açılacak mı? Gözler kabine toplantısında!
- Altınordu - Altay maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?
- BioNTech aşısı yan etkileri nedir? BioNTech bağışıklık ve etkinlik oranı ne? Hamileler ve emzirenler BioNTech aşısı olabilir mi?
- Cristian Tello kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var?
- Aleksandar Mitrovic kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var?
- Play-off finali! Altınordu - Altay maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?
- Trabzonspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (TS maçı izle...)
- Göztepe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (BJK maçı izle...)
- Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (GS haberleri)
- Kayserispor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig