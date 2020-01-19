19 Ocak 2020, Pazar
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Smaç yarışmasının galibi Onuralp Bitim
Bu yıl 17. si düzenlenen ING All Star 2020'de smaç yarışması güne damga vurdu. Emanuel Terry (Teksüt Bandırma), Nicholas Johnson (Türk Telekom) ve Onuralp Bitim'in (Pınar Karşıyaka) boy gösterdiği yarışmayı Pınar Karşıyaka forması giyen Onuralp Bitim kazandı.
19.01.2020
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