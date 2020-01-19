Üç sayı yarışmasının galibi Melih Mahmutoğlu

Bu yıl 17. si düzenlenen ING All-Star 2020'de Galatasaray Doğa Sigorta'dan Aaron Harrison, Anadolu Efes'ten Buğrahan Tuncer, Türk Telekom'dan Kyle Wiltjer, Fenerbahçe Beko'dan Melih Mahmutoğlu, Frutti Extra Bursaspor'dan Perry Jones ve Teksüt Bandırma'dan Tyler Kalinoski'nin yarıştığı Nesine.com 3 sayı yarışmasında şampiyon Fenerbahçe Beko forması giyen Melih Mahmutoğlu oldu.