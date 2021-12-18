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Michael Jordan'ın ilk maç bileti rekor fiyata satıldı!
Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan'ın Ekim 1984'te Washington Bullets'a karşı oynadığı ilk NBA maçından bir bilet koçanı, rekor fiyat olan 264.000 dolara satıldı.
18.12.2021
ESPN'den Dan Hajducky, Professional Sports Authenticator derecelendirme şirketi tarafından 10 üzerinden 6 olarak derecelendirilen bilet koçanının, Boston Americans ve Pittsburgh Pirates'ın karşılaştığı 1903 yılındaki World Series'in 3. maçı için alınan bir biletin sahip olduğu 175.000 dolarlık önceki rekoru geride bıraktığını açıkladı.
1984 NBA Draftı'nda üçüncü sıradan seçilen Jordan, ilk NBA maçında 40 dakika süre alarak 16 sayı, 7 asist, 6 ribaund, 4 blok ve 2 top çalma kaydetmiş ve Bulls'un Bullets karşısında 109-93'lük skorla galibiyete ulaşmasında yardımcı olmuştu.
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