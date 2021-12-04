Barcelona'dan Sertaç Şanlı paylaşımı!

Euroleague'in 13. haftasında temsilcimiz Anadolu Efes, İspanyol devi Barcelona'yı konuk etti. Zorlu maçta ilk yarıyı 47-37 önde kapatan Ergin Ataman'ın öğrencileri, Barcelona'nın geri dönüşünü durduramadı. Normal süresi 80-80'lik skorla tamamlanan maçı Barcelona 95-93 kazandı. Rakip takımda tanıdık bir isim ön plana çıktı. Geçen sezon Anadolu Efes ile Euroleague şampiyonu olan Milli oyuncumuz Sertaç Şanlı, maçın yıldız ismi oldu. Şanlı maçı 24 sayı ile tamamladı. Maçtan sonra Barcelona resmi hesabı, Sertaç ile ilgili bir paylaşımda bulundu. İşte o görüntüler...

ABONE OL