Anadolu Efes Fenerbahçe Beko'yu konuk edecek!
Son Euroleague şampiyonu Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko, play-off finali 4. maçında karşılaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
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