Basketbol haberleri - Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı yeniden Hidayet Türkoğlu oldu!

Türkiye Basketbol Federasyonu'nun olağan seçimli genel kurulunda Hidayet Türkoğlu yeniden başkanlığa seçildi. Ankara'da yapılan olağan seçimli genel kurulda kullanılan 171 oyun 108'ini Hidayet Türkoğlu alırken, Harun Erdenay 42 ve Erman Kunter ise 21 oy aldı. | Basketbol haberleri

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