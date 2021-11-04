Basketbol haberleri - Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı belli oluyor!

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanlığı seçimi bugün belli oluyor. 3 isim arasında yapılacak olan seçimde adaylar, 2016 yılından beri başkanlık yapan Hidayet Türkoğlu, Harun Erdenay ve Erman Kunter. 3 efsane isim arasında gerçekleşecek olan seçim için delege sayısının uygun olması gerekiyor. Delege sayısı beklenenin altında kalırsa, seçim 5 Kasım'a ertelenecek. Detayları A Spor muhabiri Furkan Yıldız aktardı. İşte detaylar...

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