12 Dev Adam'ın aday kadrosu açıklandı

Eurobasket 2021 elemeleri'nde mücadele eden A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Hollanda ve İsveç ile karşılaşacağı maçların aday kadrosu belli oldu. Aday kadroda Türk vatandaşlığına geçen Anadolu Efes'in yıldız ismi Shane Larkin de yer aldı.