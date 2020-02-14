14 Şubat 2020, Cuma

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12 Dev Adam'ın aday kadrosu açıklandı

Eurobasket 2021 elemeleri'nde mücadele eden A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Hollanda ve İsveç ile karşılaşacağı maçların aday kadrosu belli oldu. Aday kadroda Türk vatandaşlığına geçen Anadolu Efes'in yıldız ismi Shane Larkin de yer aldı.
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