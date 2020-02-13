13 Şubat 2020, Perşembe
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Shane Larkin Türk kimliğini aldı
Anadolu Efes forması ile bu yıl rekorlara imza atan Shane Larkin, A Milli Basketbol Takımımızın formasını giyeceğini açıklamış ardından Türk vatandaşlığı almıştı. Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, Türk vatandaşı olan Anadolu Efes'in yıldız oyuncusu Shane Larkin'e Türkiye Cumhuriyeti kimliği verdi.
13.02.2020
Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, Anadolu Efes'in yıldız oyuncusu Shane Larkin'e Türkiye Cumhuriyeti kimliği verdi.
Larkin yaptığı açıklamada "Herkese çok çok teşekkür ediyorum. 2 senedir Türkiye'deyim. İkinci evim gibi. Bu ülke adına basketbol oynayacağım için mutlu ve gururluyum. Umarım çok güzel başarılara imza atarız.
Kabulde Anadolu Efes kaptanı Doğuş Balbay ve Başantrenör Ergin Ataman da yer aldı.
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