Basketbolda İspanya şampiyon oldu
Basketbolda dünyanın en büyüğü İspanya oldu. Çin'in ev sahipliğinde düzenlenen FIBA Dünya Kupası Finali'nde Arjantin ile İspanya karşı karşıya geldi. İspanya maç boyunca Arjantin karşısından üstün bir oyun sergiledi. İlk yarıyı 43-31, üçüncü çeyreği 66-47 önde geçen İspanya, Karşılaşmayı 20 sayı farkla 95-75 kazanarak Dünya Şampiyonu oldu.
İspanya'da Arjantin karşısında 20 sayı 7 ribaunt ve 3 asistle oynayan Ricky Ruby, turnuvanın en değerli oyuncusu seçildi.Arjantin'de Gabriel Deck'in 24 sayısı galibiyet için yeterli olmadı. İspanya 2006 yılından sonra tarihinde ikinci kez Dünya Şampiyonu oldu. Arjantin ise 1950'de şampiyonluğa ulaştığı organizasyonda 3.kez final oynadı ve 2.defa gümüş madalyada kaldı. Öte yandan final maçının anonsörlüğünü Anadolu Efes'tede aynı görevi üstlene Mustafa Özben yaptı. FIBA Dünya Kupası'nda bronz madalyayı Avustralya'yı 3.'lük maçında 67-59 yenen Fransa kazandı.
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