UEFA'dan flaş Rusya kararları!
Ukrayna ile Rusya arasında geçen savaştan dolayı Dünya üzerinde birçok ülke Rusya'ya karşı açıklamalarda ve yaptırımlarda bulundu. UEFA da yaptırım uygulayacağını açıkladı. Detayları A Spor yorumcusu Hüseyin Özkök aktardı.
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