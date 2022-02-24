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UEFA'dan flaş Rusya kararları!

Ukrayna ile Rusya arasında geçen savaştan dolayı Dünya üzerinde birçok ülke Rusya'ya karşı açıklamalarda ve yaptırımlarda bulundu. UEFA da yaptırım uygulayacağını açıkladı. Detayları A Spor yorumcusu Hüseyin Özkök aktardı.

24 Şubat 2022 | 07:21
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