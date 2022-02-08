Zouma'dan tepki çeken hareket! Kedisine işkence yaptı
İngiltere'nin West Ham United takımında forma giyen Fransız stoper Kurt Zouma'dan tepki çeken bir hareket geldi. Evinde 2 kedi besleyen savunma oyuncusu, arkadaşının çektiği videoda kedilerini dövdüğü ortaya çıktı. Bir dönem Chelsea'de de forma giyen Zouma bu olaydan sonra takımında kadro dışı bırakıldı. İşte o şok görüntüler.
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