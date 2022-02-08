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Zouma'dan tepki çeken hareket! Kedisine işkence yaptı

İngiltere'nin West Ham United takımında forma giyen Fransız stoper Kurt Zouma'dan tepki çeken bir hareket geldi. Evinde 2 kedi besleyen savunma oyuncusu, arkadaşının çektiği videoda kedilerini dövdüğü ortaya çıktı. Bir dönem Chelsea'de de forma giyen Zouma bu olaydan sonra takımında kadro dışı bırakıldı. İşte o şok görüntüler.

08 Şubat 2022 | 10:08
VİDEO DEVAM EDİYOR

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