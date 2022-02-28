Video Avrupadan Futbol Videoları Ukrayna'da mahsur kalan Türk futbolcu Abdullah Doğan yardım istedi!

Ukrayna'da mahsur kalan Türk futbolcu Abdullah Doğan yardım istedi!

Son olarak Almanya Oberliga ekiplerinden TB Uphusen forması giyen gurbetçi oyuncu Abdullah Doğan, Ukrayna'nın Metalist Kharkiv takımına transferini tamamlamak ve resmi imzaları atmak için Ukrayna'nın Kharkov kentine gitti. Rusya'nın Ukrayna'ya harekat başlamasından dolayı gurbetçi oyuncu, ülkede mahsur kaldı. Türk futbolcu, sığınakta savaşın bitmesini bekliyor.

28 Şubat 2022 | 11:01
VİDEO DEVAM EDİYOR

Bir dönem Werder Bremen II kadrosunda yer alan ve son olarak Almanya Oberliga ekiplerinden TB Uphusen forması giyen gurbetçi oyuncu Abdullah Doğan, Ukrayna'nın Metalist Kharkiv takımına transferini tamamlamak ve resmi imzaları atmak için Ukrayna'nın Kharkov kentine gitti. Doğan'ın havalimanına inmesinin ardından Rusya'nın Ukrayna'ya harekat başlamasından dolayı gurbetçi oyuncu, ülkede mahsur kaldı. İlk günlerde metro istasyonunda hayatta kalma mücadelesi veren Doğan, şu sıralar kentteki 18 katlı bir binanın içerisinde yer alan sığınakta savaşın bitmesini bekliyor.

Bulunduğu sığınakta açıklamalarda bulunan Abdullah Doğan, çocukların ve yaşlıların da aralarında bulunduğu yaklaşık 50-60 kişinin yer aldığı bir sığınakta endişeli bekleyişini sürdürüyor. Kharkov kentine indiği anda, havalimanında bulunan askerlerin "Hayatınızı kurtarmaya bakın" dediğini vurgulayan Doğan, "Burada 5'inci günüme gireceğim. Zor durumdayız, herkesten yardım istiyoruz. Burada küçük çocuklar, yaşlı insanlar var. Yerin altında yaşıyoruz" diye konuştu.

"DIŞARIYA ÇIKANI VURUYORLAR"

Sığınakta mahsur kaldıklarını belirten Doğan, insanların her an bomba patlama ihtimali ile endişeli olduğunu söyledi. Doğan, "Şu anda dışarı çıkma yasağı var, çıkanı da vuruyorlar. Çok dikkat etmemiz lazım. Dua ediyoruz. İhtiyacımız var her zaman. Korkarak marketlere gidip bir şeyler almaya çalışıyoruz, her zaman da istediğimizi alamıyoruz. Bir şey kalmamış marketlerde" ifadelerini kullandı.

DOĞAN'DAN YARDIM ÇAĞRISI

Yetkililerden yardım isteyen Doğan, yaşananlara rağmen umudunu yitirmediğinin altını çizerek, "Yardım ne kadar çabuk gelirse o kadar iyi. Ruslar bayağı hırslı. Giriyorlar, sıkıyorlar. Bir isteğim var, sesimizi duysunlar. Bize yardım etsinler. Biz burada güçlü duracağız ve inanıyorum ki buradan çıkacağız" şeklinde konuştu.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

DİĞER HABERLER

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

02:36
Ukrayna'da mahsur kalan Türk futbolcu yardım istedi! 28 Şubat 2022 | 12:00
06:07
UEFA'dan flaş Rusya kararları! 24 Şubat 2022 | 12:00
00:36
Zouma'dan tepki çeken hareket! Kedisine işkence yaptı 08 Şubat 2022 | 12:00
01:47
Christian Eriksen sahalara dönüyor! 01 Şubat 2022 | 12:00
03:08
Christian Eriksen Ajax ile antrenmanlara çıkıyor! İşte o görüntüler... 29 Ocak 2022 | 12:00
03:04
Belçika'da masalın sonu nasıl bitecek? Brüksel'den Şampiyonlar Ligi'ne... 29 Ocak 2022 | 12:00
00:36
Cristiano Ronaldo'dan nişanlısına görkemli sürpriz! 28 Ocak 2022 | 12:00
01:24
Hull City Şota Arveladze'ye emanet! 28 Ocak 2022 | 12:00

Bugün

BİZE ULAŞIN