TRANSFER HABERLERİ - Barcelona Başkanı Joan Laporta'dan Lewandowski açıklaması!
İspanya La Liga devlerinden Barcelona Başkanı Joan Laporta flaş bir açıklamada bulundu. Alman ekibinin takımdan ayrılması beklenen yıldızı Robert Lewandowski hakkında gelen bir soruyu yanıtlayan Laporta, verdiği cevapla Avrupa futbolunu salladı. İşte detaylar...
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