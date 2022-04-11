Gheorghe Hagi maç sonrası çok sinirlendi!
Romanya ekibi Farul Constanta'nın Teknik Direktörü Gheorghe Hagi, FC Arges Pitesti'yi deplasmanda 2-0 yendikleri mücadele sonrası basın toplantısında az sayıda basın mensubu görünce sinirlendi ve konuşma yapmadan odayı terk etti. Hagi daha sonra taraftarların imza almak ve fotoğraf çektirmek için etrafını sardıkları sırada konuyla ilgili açıklama yaparken ateşli bir şekilde tepki gösterdi.
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:04
Gheorghe Hagi maç sonrası çok sinirlendi! 11 Nisan 2022 | 12:00
01:03
Avrupa devi Çağlar Söyüncü'nün peşinde! 30 Mart 2022 | 12:00
00:41
Türkiye'den Euro 2028 başvurusu! Selim Soydan yorumladı 23 Mart 2022 | 12:00
02:30
Rusya'nın Avrupa'dan men edilmesi Türk kulüplerini nasıl etkileyecek? 01 Mart 2022 | 12:00
02:36
Ukrayna'da mahsur kalan Türk futbolcu yardım istedi! 28 Şubat 2022 | 12:00
06:07
UEFA'dan flaş Rusya kararları! 24 Şubat 2022 | 12:00
00:36
Zouma'dan tepki çeken hareket! Kedisine işkence yaptı 08 Şubat 2022 | 12:00
01:47
Christian Eriksen sahalara dönüyor! 01 Şubat 2022 | 12:00