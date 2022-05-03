Türk takımları Avrupa'ya hangi turdan katılacak?
UEFA'nın Rus takımlarını men ettiğini açıklamasından sonra sıralamada değişiklikler yaşandı. Rusya - Ukrayna savaşından ötürü yaşanan bu durumdan sonra temsilcilerimizin hangi turdan başlayacaklarını A Spor yorumcusu Hüseyin Özkök açıkladı.
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