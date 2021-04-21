21 Nisan 2021, Çarşamba
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Son dakika spor haberi: UEFA 12 takıma yaptırım uygulayacak mı? Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı açıkladı
Avrupa'nın 3 büyük liginden 12 takımın kurduklarını duyurduğu Avrupa Süper Ligi'nden, kurucu üyeler bir bir ayrılmaya başladı. Bu yeni turnuvanın yürürlüğe girmesi beklenmezken, UEFA'nın nasıl bir tepki vereceği de merak konusu. Avrupa futbolunun patronu, bu 12 takıma yaptırım uygulayacak mı? UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı A Spor'a açıkladı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
21.04.2021
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