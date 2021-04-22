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Hıncal Uluç'tan Avrupa Süper Ligi yorumu! "Bir takım para babaları..."

Geçtiğimiz günlerde İngiltere, İtalya ve İspanya'dan 12 takımın kurduğu Avrupa Süper Ligi askıya alınmıştı. A Spor yorumcusu Hıncal Uluç, Avrupa'nın dev takımlarının yapmaya çalıştığı bu organizasyonu değerlendirdi. "Avrupa Süper Ligi projesi iğrenç bir şey" diyen Uluç, "Bir takım para babaları Avrupa futbolunu NBA gibi bir hale getirmeye karar verdiler." şeklinde konuştu.
22.04.2021
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