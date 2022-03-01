Rusya'nın Avrupa'dan men edilmesi Türk kulüplerini nasıl etkileyecek?
Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaştan sonra Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonu olan UEFA, Rusya hakkında ağır yaptırım uyguladı. UEFA, Rus futbol kulüplerini kupalardan men etti. Peki bu karar Türk kulüplerini nasıl etkiledi? A Spor Yayın Koordinatörü Ender Bilgin son durumu detaylı şekilde açıkladı.
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