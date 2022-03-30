İtalyan devi Juventus Çağlar Söyüncü'nün peşinde!
Milli futbolcu Çağlar Söyüncü ile ilgili flaş bir transer gelişmesi yaşandı. İngiltere Ligi takımlarından Leicester City'de boy gösteren 25 yaşındaki oyuncuya İtalyan devi Juventus talip oldu. Çağlar'ın transferine dair gelişmeleri A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul aktardı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:03
Avrupa devi Çağlar Söyüncü'nün peşinde! 30 Mart 2022 | 12:00
00:41
Türkiye'den Euro 2028 başvurusu! Selim Soydan yorumladı 23 Mart 2022 | 12:00
02:30
Rusya'nın Avrupa'dan men edilmesi Türk kulüplerini nasıl etkileyecek? 01 Mart 2022 | 12:00
02:36
Ukrayna'da mahsur kalan Türk futbolcu yardım istedi! 28 Şubat 2022 | 12:00
06:07
UEFA'dan flaş Rusya kararları! 24 Şubat 2022 | 12:00
00:36
Zouma'dan tepki çeken hareket! Kedisine işkence yaptı 08 Şubat 2022 | 12:00
01:47
Christian Eriksen sahalara dönüyor! 01 Şubat 2022 | 12:00
03:08
Christian Eriksen Ajax ile antrenmanlara çıkıyor! İşte o görüntüler... 29 Ocak 2022 | 12:00