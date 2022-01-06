PSG'li yıldızlardan Veratti'ye 'Sulu' şaka

Paris Saint German'in yıldız isimleri Layvin Kurzawa, Kylian Mbappe, Marquinhos ve Leandro Paredes takım arkadaşları Marco Veratti'ye sulu bir şaka yaptılar. Mini bir havuzda olan 3 isim, Veratti'nin telefonunu birbirlerine attılar. Havuz dışında telefonunu geri almak isteyen Veratti'ye telefonunu vermeyerek eğlenceli anlar sergilediler. Layvin Kurzawa o anları kaydetti. İşte o görüntüler.

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