Eski Beşiktaşlı Shinji Kagawa'nın yeni takımı belli oldu!

Bir dönem Beşiktaş'ta da forma giyen eski Dünya yıldızı Shinji Kagawa'nın yeni takımı belli oldu. Borussia Dortmund ile patlama yapan Japon oyuncunun yeni takımı Belçika Jüpiter Ligi ekiplerinden K. Sint-Truidense V.V. oldu. Kulüp sosyal medya hesabından Kagawa için bir video paylaştı. İşte o paylaşım.

ABONE OL