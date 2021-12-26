Atletico Madrid'in hediyesi taraftarı gözyaşlarına boğdu!

İspanya'nın köklü ekiplerinden Atletico Madrid, yaşlı bir taraftarına Noel hediyesi olarak forma hediye etti. A. Madrid taraftarı hediyeyi daha açmadan duygu eline kapıldı. İşte o görüntüler.

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