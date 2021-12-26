Atletico Madrid'in hediyesi taraftarı gözyaşlarına boğdu!

26 Aralık 2021, Pazar
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
DİĞER
EN ÇOK İZLENENLER
- G.Saray'da yeni kaleci transfer edilecek mi? İsmail Çipe...
- Trabzonspor bu konuda ligin en iyisi! "Yerleşik savunmada..."
- Erdinç Sözer: Sonuçtan iki takımın da memnun olması lazım!
- F.Bahçe taraftarı maça protesto için mi gidiyor?
- Toroğlu Trabzonspor-Başakşehir maçını yorumladı!
- Zeki Uzundurukan: ''Fenerbahçe, Joachim Löw İçin Zorlamalı" A Spor / Spor Gündemi / 24.12.2021
- Savaş Çorlu: ''Galatasaray'da Forvet Konusunda Sürpriz Yaşanabilir!'' A Spor / Sabah Sporu
- Ahmet Akcan: ''Galatasaray'da Büyük Bir Değişim Bekliyorum!'' A Spor / Son Sayfa / 25.12.2021
- Mehmet Özcan: "Galatasaray'da Bu Tablonun Sorumlusu Fatih Terim" / A Spor / Son Sayfa / 24.12.2021
Daha Fazla Gör
- Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig
- Gaziantep FK - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Hatayspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Sivasspor - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Başakşehir - Altay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Adana Demirspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- CANLI ŞİFRESİZ İZLE 📺 | Beşiktaş - Ajax maçı saat kaçta? Beşiktaş Ajax maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı