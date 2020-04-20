Ozan Kabak'tan çılgın 'evde kal' mesajı! 45 saniyede 83 adım

Bundesliga ekiplerinden Schalke 04 forması giyen milli futbolcu Ozan Kabak, corona virüsü salgını nedeniyle evde kalmaya teşvik etmek amacıyla başlatılan Yan Adım Yarışması'na katıldı. Kabak, 45 saniyede 83 yan adım attı.

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Genç yıldız Ozan Kabak, sosyal medyadan paylaştığı bir videoda, "Evde kaldığımız bu dönemde hareket etmek önemli. Ben, bugün 45 saniyede 83 çılgın yan adım atmayı başardım" diye yazarak, takipçilerine "Sizden kaç adım gelir" diye sordu.