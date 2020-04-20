20 Nisan 2020, Pazartesi
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Jürgen Klopp kravat bağlamayı böyle öğrendi!
Premier Lig ekiplerinden Liverpool'un teknik direktörü Jürgen Klopp, geçtiğimiz günler evinde geçirdiği karantina günleriyle ilgili konuşurken kravat bağlamayı öğreneceğini söylemişti. Alman teknik adam, amaçladığı şeyi başardı ve kravat bağlamayı öğrendi. İşte o görüntüler...
20.04.2020
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