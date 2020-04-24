Drogheda United'dan Türkiye'ye teşekkür

İrlanda'nın Drogheda United takımı, corona virüsü salgını için Türkiye'nin gönderdiği ekipmanlara Osmanlı Devleti'nin 173 yıl önce yaptığı yardımı hatırlatarak teşekkür etti.

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