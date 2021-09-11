Leicester City - Manchester City maçında müthiş karambol

İngiltere Premier Lig'in 4. haftasında Leicester City ile Manchester City karşı karşıya geldi. Maça hızlı başlayan konuk takım, mücadelenin 6. dakikasında yaşanan müthiş karambolde golü bulamadı. Öte yandan pozisyon sonrası milli futbolcu Çağlar Söyüncü, ufak çaplı bir sakatlık geçirdi. İşte o anlar...

ABONE OL