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Dünyaca ünlü golcü Edinson Cavani koyun kırktı!

Fransa'da corona virüsü salgını nedeniyle liglerin tescil edilmesinin ardından şampiyon ilan edilen Paris Saint-Germain'in yıldız golcüsü Edinson Cavani, geçtiğimiz günlerde tırpanla ot biçmişti. Uruguaylı forvet, şimdi de koyunları kırktı. İşte o görüntüler...
09.06.2020
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Edinson Cavani boş durmuyor! Tırpan ile ot biçti

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